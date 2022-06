Buono spesa, attenzione al falso sms: è una truffa – MeteoWeek

Ennesima truffa in circolazione nelle ultime ore. Circola infatti un sms della Regione Lazio, in cui vengono invitate le persone a cliccare su un link per ricevere un particolare buono spesa della Coop da 350 euro.

Ovviamente, la Regione Lazio ne è completamente estranea. Le persone che lo ricevono devono fare molta attenzione ed evitare, nel modo più assoluto, di cliccare il link in questione.

Tramite il sistema di phishing, viene simulato l’invio da parte del portale della Regione Lazio, in questo modo avviene dunque la truffa. È stata già sporta denuncia, per un raggiro molto simile, nel mese di dicembre. La Regione Lazio ha ricordato nuovamente che, qualsiasi iniziativa ufficiale, avviene tramite comunicazioni con i canali predisposti.