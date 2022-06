29enne muore travolto da un’auto dopo che era rimasto illeso da incidente

È accaduto allo svincolo per Zollino (Lecce), sulla Statale 16. Grave, ma non rischia la vita, una ragazza a bordo dell’auto del 29enne

Un giovane di 29 anni è deceduto la scorsa notte in seguito a un sinistro stradale occorso sulla Statale 16, nei pressi dello svincolo per Zollino (Lecce).

Il ragazzo stava guidando una Opel Corsa che, per ragioni ancora da accertare, si è ribaltata. Il conducente era uscito illeso dalla sua Opel, ma proprio in quel frangente è sopraggiunta un’auto che lo ha investito e sbalzato di parecchi metri nella vegetazione, al di là della carreggiata.

Il giovane ha perso la vita sul colpo per via delle gravi lesioni subite. Nell’auto con lui, c’era anche una ragazza di 31 anni che i soccorritori hanno portato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. È sotto osservazione, ma non rischia di morire. Avviate i test alcolemici e tossicologici per le persone a bordo dei veicoli coinvolti nel sinistro.