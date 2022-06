Bimbo di 8 anni muore intrappolato tra lavatrice e asciugatrice

Wrangler Hendrix si stava divertendo a giocare a nascondino quando è rimasto intrappolato tra lavatrice e asciugatrice ed è morto asfissiato

Un bimbo di 8 anni, Wrangler Hendrix, è morto per asfissia dopo essere rimasto intrappolato tra la lavatrice e l’asciugatrice mentre giocava a nascondino.

Dai primi accertamenti, risulta che sarebbe morto per “asfissia posizionale”, come riporta People. I suoi familiari hanno trovato il piccolo in gravi condizioni e hanno chiamato i soccorsi. Il bimbo stava giocando con i cugini quando ha pensato di nascondersi tra i due elettrodomestici.

Era purtroppo una fessura piccola e il bimbo è rimasto intrappolato, morendo soffocato. Quando i poliziotti sono arrivati hanno cercato di rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare. Una volta giunti i sanitari, lo hanno portato all’ospedale Archibald Memorial Hospital di Thomasville, dove hanno constatato la sua dipartita. Tutti hanno ricordato Wrangler come un bimbo affettuoso e generoso. Il piccolo lascia, oltre a mamma e papà, una sorella minore a cui era fortemente legato.