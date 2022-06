Campovolo, due paracadutisti si schiantano e muoiono durante lancio: i loro fili si sono intrecciati

Da quanto è emerso, i due paracadutisti avrebbero avuto una collisione fatale durante il lancio

Drammatico incidente occorso oggi a Campovolo di Reggio Emilia, dove due paracadutisti hanno perso la vita verso le ore 10:15. Si tratta di due uomini, Fabrizio Del Giudice, 54 anni, di Torino e Gabriele Grossi, 35 anni, di Viareggio.

Da quanto è emerso dalle prime ricostruzioni, i due, paracadutisti con esperienza e con alle spalle almeno cento lanci, sarebbero entrati in collisione durante il lancio e i filo dei loro paracadute si sarebbero aggrovigliati a 50 m di distanza dal suolo, determinando, quindi, lo schianto a terra.

In loco sono intervenuti soccorritori del 118 e la polizia. Inutili i tentativi di salvarli, non è stato possibile far nulla. Campovolo è una zona che ha ospitto i concerti di Ligabue, e quello contro la violenza di genere a cura di Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso ed Elisa.

Tornando ai paracadutisti, per questa giornata la società Body Fly University, aveva messo su un evento, previsto in mattinata, con 32 paracadutisti e avevano noleggiato un bimotore particolare Skyvan. Avrebbero cercato di instaurare un record, ossia il maggior numero di persone che in volo riescono ad agganciarsi insieme.

«Alle 10.15 circa, in occasione di un tentativo di record organizzato dall’Aeroclub di Pisa, con 32 paracadutisti e due videoman, nella fase finale di atterraggio, a circa 50 metri dal suolo, due espertissimi paracadutisti con migliaia di lanci all’attivo ed entrambi istruttori venivano in collisione. La quota estremamente bassa e la violenza dell’impatto precludevano ogni tentativo di risolvere l’avvitamento delle due vele e i due precipitavano al suolo», ha scritto Body Fly University. «Gli interventi immediati dei medici presenti in campo con il defibrillatore e il tempestivo arrivo delle automediche e dell’elisoccorso non riuscivano a evitare il decesso di entrambi nonostante il lunghissimo tentativo di rianimazione», hanno chiosato.