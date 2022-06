Valentina muore a soli 11 anni, stroncata da un malore mentre è in piscina

La bambina era in acqua con alcuni parenti, quando ha avuto un malore ed è rimasta priva di sensi

Valentina Contino, 11 anni, ha perso la vita in una piscina a Bra, in provincia di Cuneo. Doveva essere un pomeriggio divertente, e invece è terminato in tragedia. bimba muore in piscina-meteoweek.com

Da quanto si apprende, la 11enne sarebbe deceduta a causa di un malore, ma non si sa ancora bene a cosa sia legato. Una volta contattati i soccorritori, sono giunti sul posto, ma i tentativi di rianimare la bambina si sono rivelati inutili. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio nella piscina di via Sartori, all’aperto, nell’area del Santuario della Madonna dei Fior.

Valentina è morta dopo le ore 18 mentre era nella piscina pubblica con i familiari, tra cui sua nonna, per un pomeriggio di divertimento. L’11enne stava giocando in acqua con i familiari quando ha accusato un malore improvviso che le ha fatto perdere conoscenza.

I parenti l’hanno portato immediatamente a bordo piscina e hanno allertato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare, si è tentato di rianimare la bambina per almeno 50 minuti. Sul posto anche i carabinieri, che stanno svolgendo ulteriori controlli per comprendere se qualcosa possa aver provocato il malore improvviso di cui la piccola è rimasta vittima.

Sul luogo del decesso è giunto anche il medico legale per eseguire gli accertamenti del caso, nonché per far ricomporre la salma da portate al nosocomio di Verduno, in attesa che la procura di Asti decida se eseguire o meno l’autopsia.