Ferisce la moglie con una martellata: crede sia morta, fugge e si uccide

La moglie è in gravi condizioni ma non rischia la morte. L’episodio è occorso in provincia di Ancona

Dramma in provincia di Ancona, dove un uomo di 52 anni ha avuto un forte litigio con sua moglie, ferendola in modo grave dopo averle dato più volte dei colpi in testa utilizzando un martello.

In seguito, credendo che la moglie fosse deceduta, è fuggito e si è suicidato. Invece la donna, nonostante abbia riportato gravi lesioni, è salva e non rischia la vita.

È successo questa mattina a Santa Maria a Filottrano, in provincia di Ancona. I militari dell’Arma, si erano messi sulle tracce dell’uomo, un uomo di 52 anni originario della Moldavia, per arrestarlo per tentato omicidio, ma lo hanno ritrovato privo di vita. La moglie, moldava pure lei, ha 50 anni.