Questa storia non s’ha da fare: amore ostacolato dal padre, sequestrata la fidanzata

Questa storia non s’ha da fare: amore ostacolato dal padre, sequestrata e minacciata di morte la fidanzata del figlio. Finisce arrestato un pregiudicato 39enne.

Una storia che ha assunto in un certo senso delle sfumature manzoniane. I protagonisti sono un giovane 18enne e la sua fidanzata minorenne, ostacolati al loro amore da un pregiudicato di 39 anni anni, padre del ragazzo. Una storia che non poteva accettare, quella dei due, e che l’ha portato a sequestrare la ragazza, minacciando la sua incolumità.

Arrestato dai militari dell’Arma dei carabinieri, su disposizione della Procura di Trapani, ora la giovane coppia potrà continuare a vivere la loro storia senza temere per la loro vita.

Questa storia non s’ha da fare: un amore ostacolato dal padre

L’episodio si è verificato in quel di Alcamo, nel Trapanese. La vicenda è stata ricostruita dai militari dell’Arma, che hanno avviato le indagini e lavorato sul caso. I protagonisti sono un di 39 anni, pregiudicato, suo figlio di 18 anni e la sua fidanzatina minorenne. Al centro di tutto la storia d’amore dei due giovani, che sarebbe stata ostacolata in tutti i modi dal padre del ragazzo.

Come spiegato dalle fonti, infatti, il 39enne sarebbe persino arrivato a minacciare la fidanzatina, e si sarebbe persino reso protagonista di un sequestro di persona. Nello specifico, è stato ricostruito l’episodio in cui l’uomo sarebbe stato scoperto dai carabinieri alla guida della propria auto con a bordo proprio la ragazzina, alla quale avrebbe però impedito di scendere. Sempre in quella stessa occasione, il pregiudicato avrebbe persino chiamato suo figlio al telefono, avvertendolo di quanto stava accadendo e avvisandolo che, se la loro storia fosse durata ancora, non avrebbe più rivisto la fidanzatina. In un’altra occasione, invece, il 39enne si sarebbe recato direttamente a casa della giovane, l’avrebbe minacciata di morte, e le avrebbe rubato il telefono.

Fino a che il figlio, esasperato e forse anche preoccupato per l’incolumità della giovane, avrebbe trovato il coraggio e la forza di denunciare il padre. Proprio a partire da quella denuncia sono state allora avviate indagini, che hanno portato all’accertamento di quanto ricostruito finora. Il pregiudicato, viene riferito, è stato dunque arrestato su disposizione della Procura di Trapani. Attualmente in sede di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.