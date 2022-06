Braccio di una gru si stacca e colpisce un impresario: l’uomo è gravissimo

L’incidente si è verificato in via Manfredini a Milano, nell’area di Chinatown. Impresario 59enne portato all’ospedale di Niguarda in gravi condizioni

Drammatico incidente questa mattina, sabato 25 giugno, in un cantiere in via Manfredini a Milano, tra Chinatown e Sempione.

Un imprenditore 59enne, socio di una delle imprese che gestiscono lavori di subappalto edili, è stato preso in pieno dal braccio di una gru che, staccatosi dalla struttura, è precipitato da un’altezza di 15 metri. L’uomo è andato in arresto cardiaco e i sanitari sono riusciti a rianimarlo e portarlo, gravissimo, al Niguarda.

L’uomo stava prendendo parte a un trasloco con altri impresari quando il braccio della gru gli è caduto addosso. Per gli accertamenti sono arrivati i vigili del fuoco, polizia e vigili urbani. Si sta cercando di comprendere cosa abbia causato il distacco del braccio della gru, se un difetto strutturale o un problema di carico eccessivo che ha fatto staccare il braccetto.