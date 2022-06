Omicidio Gigi Bici, svolta nelle indagini: indagata la fisioterapista Barbara Pasetti

Omicidio Gigi Bici, è svolta nelle indagini: finisce indagata per il delitto la fisioterapista Barbara Pasetti. Nuova ordinanza per la donna, già in carcere per tentata estorsione per simulazione di rapimento.

Svolta nell’omicidio di Gigi Bici, il commerciante di biciclette popolare a Pavia. Come riportano le agenzie di stampa, ad essere accusata del delitto è la fisioterapista Barbara Pasetti, 40enne residente nella frazione Calignano di Cura Carpignano.

Come viene spiegato, il 60enne Luigi Criscuolo (vero nome di Gigi Bici) sarebbe stato ucciso perché si sarebbe rifiutato, dopo un iniziale “sì”, di aiutare la donna ad aggredire il suo ex. A rendere nota la notizia un comunicato della Procura di Pavia, firmato dal procuratore Fabio Napoleone.

La ricostruzione del delitto di Gigi Bici

La donna avrebbe ucciso Gigi Bici con la pistola che gli aveva prestato per aggredire la vittima prescelta, punendolo per l’improvviso cambiamento di idea. Gli inquirenti hanno necessitato di molti mesi e di diversi accertamenti tecnici, prima di arrivare alla svolta sul caso. “Gigi Bici” sarebbe andato sotto casa della fisioterapista, avrebbe tirato giù il finestrino della sua auto, e avrebbe fatto per restituirle il revolver che la stessa donna gli aveva prestato per far del male al suo ex compagno. Un piano a cui Gigi si era inizialmente unito, ma nel quale poi a preferito non immischiarsi. Avrebbe quindi detto “no” al progetto di aggredire Gian Andrea Tofano.

Prima “sì”, poi “no”: Barbara Pasetti è rimasta “infastidita” – spiegano dalla Procura – da questo improvviso rifiuto, e “dal secondo fallimento del suo progetto offensivo nei confronti dell’ex marito”. Per questo, “afferra l’arma, indossando dei guanti, e fa fuoco a bruciapelo contro la tempia sinistra di Criscuolo”. A permettere agli inquirenti di giungere a questa ricostruzione tanti indizi e tracce – tra cui anche del materiale biologico ritrovato sopra la stessa pistola – che hanno incastrato la donna.

Dopo la scomparsa nel nulla di Gigi Bici (con l’omicidio avvenuto l’8 novembre 2021), la donna avrebbe cercato di sviare le indagini inviando lettere di minacce e di riscatto, per il sequestro dell’uomo che in realtà era stato assassinato già da oltre un mese. Fatto, questo, che le è costato il carcere per tentata estorsione, relativa alla simulazione del rapimento per intascare i soldi (350mila euro). Ed era sempre per soldi che la donna voleva uccidere il suo ex marito – che possedeva infatti diverse “eredità immobiliari”.

Quel giorno dell’8 novembre, però, alle 10:44, una telecamera pubblica in paese aveva ripreso il passaggio dell’tuo di Gigi, con a bordo solo una guidatrice. Il finestrino lato passeggero era infranto, dopo essere stato raggiunto dal proiettile che aveva freddato l’uomo; e le schegge di quello stesso vetro sono state rinvenute all’interno della proprietà della donna. Pasetti, poi, aveva abbandonato la macchina in un bosco (“sul volante c’erano le sue impronte”) e aveva nascosto il corpo “sotto un cumulo di fusti e rami di lauroceraso che provenivano dalla siepe che circonda una parte della proprietà” della donna. In seguito alla scoperta del cadavere fuori dall’ex convento, il 20 novembre, la polizia scientifica ha isolato macchie ematiche sui fusti e i rami dell’abitazione: si trattava del “sangue di Criscuolo”.

“Nessun elemento – hanno concluso gli inquirenti – può far dubitare sul fatto che Criscuolo sia stato ucciso all’interno della proprietà di Pasetti, che il suo corpo sia stato nascosto dagli arbusti e che nessun terzo soggetto abbia preso parte a tali attività”. Delle conclusioni ricavate da indagini lunghe e complesse, anche a seguito delle “false piste” messe in atto dalla fisioterapista sia prima che dopo il ritrovamento del corpo di Gigi Bici, il 19 dicembre del 2021.