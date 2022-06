Multati i familiari del ragazzino di dodici anni, più segnalazione in procura minori a Napoli. Ecco cosa è successo

La Polizia locale di Arzano, in provincia di Napoli, ha notificato una multa da seimila euro ai genitori di un ragazzino di 12 anni, poi segnalato alla Procura dei Minori, che in un filmato postato su TikTok è ripreso mentre guida una Smart.

Il padre del dodicenne, scarcerato da poco, è considerato legato a una banda criminale della zona che ha delle basi pure a Secondigliano e Melito. A farlo guidare tuttavia, da quanto appurato, è stato un maggiorenne, P.S., identificato e sentito dalla polizia locale. Si tratta di un giovane conosciuto anche come ‘O nano’, come un personaggio della serie Gomorra.

Gli avrebbe consentito di guidare la Smart per esaudire un suo desiderio, dato che il dodicenne ha una forte passione per moto e auto. Polizia locale e assistenti sociali, si sono recati nella casa del ragazzino, che è in un’area di Arzano già conosciuta per certi fatti di cronaca. Oltre a una multa di seimila euro, gli hanno contestato anche l’aver incautamente affidato il figlio sia a colui che ha permesso al minore di guidare la Smart, sia alla donna intestataria del contratto per noleggiare il veicolo usato per la bravata.

La Polizia locale sta inoltre valutando un altro filmato, sempre postato su Tik Tok, dove c’è sempre il 12enne con dei coetanei e in quei video tutti stanno interpretando dei mafiosi.