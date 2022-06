Legata e stuprata per una notte dal suo ex ubriaco

La vicenda vede coinvolti due ex fidanzati, una donna di 50 anni, della Marsica, e un uomo della stessa età, con domicilio a Tagliacozzo.

All’inizio di giugno, due ex fidanzati decidono di trascorrere una serata al pub di Scurcola Marsicana (L’Aquila). Tuttavia, da quanto ha raccontato la donna, 50 anni, marsicana ai carabinieri, in piena notte, lui la porta a casa sua e lì ha inizio un incubo.

Da quanto racconta la 50enne, infatti, lui, che oltretutto era in preda all’alcol, l’avrebbe «legata, mi ha messo lo scotch sulla bocca e violentata, mi ha costretto a stare con lui tutta la notte…». Lui, arrestato, ha tentato di giustificarsi:«Guardate che c’ è un errore. Non c’ è stata nessuna violenza. Solo qualche gioco erotico un po’ spinto…».

Il gip di Avezzano ha creduto a quanto ha raccontato la donna, e nei giorni scorsi, ha dato disposizioni per l’arresto dell’uomo, in carcere a Teramo. L’uomo, infatti, per alcuni giorni, era stato latitante. I carabinieri di Tagliacozzo hanno subito fatto scattare le ricerche e la scorsa notte lo hanno rinvenuto a casa dove era rientrato dopo alcuni giorni.