Milano, si preparano strisce di cocaina in metropolitana e poi se le sniffano di fronte ai passeggeri: il filmato choc

Un video riprende due giovani su un vagone della metro milanese, linea M1, fermata De Angeli

Non si sa quando sia avvenuto questo episodio, quel che si sa è dove, poiché dal video è udibile l’annuncio della fermata, De Angeli, sulla linea M1 della metropolitana di Milano.

Due ragazzi, in maglietta e pantaloncini, totalmente incuranti del fatto che sulla metro fosse pieno di passeggeri, stendono due strisce di cocaina (o almeno così si presume), e se la sniffano come se fosse la cosa più naturale del mondo.

Questo video è stato divulgato nel giorno dello sciopero di due ore annunciato dai sindacati per polarizzare l’attenzione sulla sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici. E il problema, che stavolta non è legato alla sicurezza, sta invece nella deriva dal punto di vista sociale di una città dove sniffare uno stupefacente in pubblico è diventato normale, al punto che cade anche il limite di non consumarlo in pubblico.