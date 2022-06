Salva bambini che stavano per affogare: Bruno ha un malore e muore di fronte alla figlia

Ennesimo dramma in mare, dopo il bagnino deceduto in provincia di Caserta e il papà che ha perso la vita in Puglia settimana scorsa

Nuova tragica morte in mare, dopo il bagnino che ha perso la vita in provincia di Caserta e il padre di due ragazze morto una settimana fa in Puglia.

Questa volta un uomo di 82 anni, Bruno Padovani, turista di Nogara (Verona), dopo aver salvato dei bambini che stavano avendo diffocoltà in acqua, si è sentito male in spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina, in provincia di Ravenna.

Nello specifico, Bruno si è buttato in acqua per salvare quattro bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, che stavano rischiando di affogare. È riuscito a portarne uno in salvo, ha avuto un malore fatale. È accaduto intorno alle ore 18:30. I bambini, magrebini, si erano tuffati nonostante vi fossero onde, vento e fosse appesa la bandiera rossa. In quel frangente non c’era nessun bagnino, poiché il turno termina proprio alle 18:30.

I quattro bambini, tre femmine e un maschio, hanno subito mostrato difficoltà. In diversi sono accorsi in loro aiuto, tra cui anche l’82enne, e vi sono riusciti. Anche un altro turista di Bergamo era accorso in aiuto dei bambini e si è sentito male, ma poi è riuscito a riprendersi.

Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori del 118, vigili del fuoco, polizia locale. Bruno, vedovo, era giunto in provincia di Ravenna sabato scorso, in vacanza con la figlia, poi nel pomeriggio padre e figlia erano andati in spiaggia. A un certo punto hanno udito le grida dei bambini in mare. Lui è accorso subito con altri presenti, mentre la figlia è andata a chiamare un’altra persona della loro cerchia, esperta nel nuoto.

Quando la donna è ritornata ha notato diverse persone accasciarsi a riva dopo aver messo al sicuro i bambini, tra cui pure suo padre, che è morto. «Mio padre è sempre stato così anche in vita, ha lavorato tanti anni in ospedale, faceva il centralinista, l’autista: ma la sua grande passione era la politica: è stato assessore ai servizi sociali, aiutava le persone in difficoltà», ha commentato la figlia.