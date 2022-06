Ancora un morto sul posto di lavoro: uomo cade dal montacarichi

Un uomo è morto nel catanese mentre stava eseguendo dei lavori edili. Ennesimo caso di morte bianca in Italia.

Ancora un caso, l’ennesimo, di morte sul posto di lavoro in Italia. Questa volta il triste destino è toccato a un uomo di Paternò, in provincia di Catania, che è deceduto cadendo da un montacarichi mentre stava eseguendo dei lavori edili in una abitazione.

Sul caso della morte di Angelo Salvatore Aiosa, questo il nome della vittima, indaga la procura di Catania. L’uomo era conosciuto per essere stato candidato nella lista ‘Alleanza per Paternò’ alle Comunali, prendendo 53 voti, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Alfio Virgolini.

E proprio il candidato a ricordarlo con un post sul suo profilo Facebook. “Stamattina il destino crudele – scrive – causa un incidente sul lavoro ha portato via Angelo Aiosa, un mio carissimo amico d’infanzia, candidato alle scorse amministrative, nonché organizzatore di eventi soprattutto nella sua amata piazza Tricolore“.

Sono troppi i casi di morti bianche in Italia, 261 quelli registrati fino al 31 maggio del 2022 senza contare i 254 mila casi di infortunio dichiarati, il 50% in più rispetto allo stesso periodo nello scorso anno.