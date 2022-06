Dorita ha un tumore, l’appello della fidanzata: “Aiutatemi a curarla”

La compagna di Dorita Delle Donne, una ragazza italiana colpita da un tumore raro e molto aggressivo, ha lanciato un appello sul web per raccogliere il denaro sufficiente a pagarle le cure sperimentali che potrebbero permetterle di sopravvivere.

Un brutto male ha colpito Dorita, una malattia per cui attualmente non esistono soluzioni, se non sperimentali e parecchio costose. Per questo motivo la sua compagna Ester ha lanciato un appello per tentare di aiutarla con un raccolta fondi che possa pagare le cure. Dorita vive a Londra ma è originaria di Castellammare di Stabia

“La scorsa estate eravamo in Sardegna, lei aveva un gonfiore al seno sinistro ma mesi prima aveva fatto un controllo e un’ecografia – scrive Ester, originaria di Ravenna -. Ci avevano detto che erano semplici cisti benigne, invece il tumore continuava a crescere. Così come il suo seno. Per quello, una volta tornate a Londra, durante una nuova visita i medici hanno notato qualcosa di sospetto“

Purtroppo si trattava di un carcinoma mammario avanzato triplo negativo, con metastasi a linfonodi, fegato, pancreas e ossa. Un tumore particolarmente raro e per cui non esistono terapie ufficiali ma solo sperimentali e quindi molto care. “Il 15 dicembre scorso, il giorno in cui tra l’altro era morto suo padre – continua Ester -, ha iniziato una terapia sperimentale, gratuita, e fino a oggi ha completato sette cicli di immunoterapia, anticorpo e chemioterapia. Con le terapie tradizionali si può avere al massimo un’aspettativa di vita di 9-12 mesi“.

“Vorrei potesse vivere più a lungo, se lo merita per la forza che ha. Subito dopo la diagnosi, Dorita aveva pianto, ma solo per un minuto. Poi ha ricominciato a sorridere e farci sorridere con le sue battute, ha una determinazione fuori dal comune e alla fine era lei che consolava me, l’oncologa e l’infermiera” continua la compagna di Dorita.

“L’unica speranza, per Dorita, è cambiare immediatamente terapia ogni volta che smette di rispondere. Purtroppo, però, ben poche di queste sono gratuite e occorre ricorrere privatamente a cure costosissime. Dorita era manager nella catena di ristoranti di Gordon Ramsay, ma dopo essersi ammalata ha iniziato a fare smart working, ma con una diminuzione dello stipendio. Lei non deve mai smettere di sorridere e deve vincere questa battaglia, contro ogni pronostico. Per noi non è neanche facile, viviamo lontano dalle nostre famiglie in Italia, senza il loro supporto” dice Ester.

E allora ecco l’appello lanciato sul web dalle due ragazze, le quali chiedono un contributo piccolo ma molto importante. La donazione può essere fatta tramite la piattaforma GoFundMe, su Paypal o con un bonifico bancario (Beneficiario: Ester Sanna Ferraiolo; IBAN: GB95 REVO 0099 7069 8139 22; BIC/ SWIFT: REVOGB21; Causale: Donazione Dorita Delle Donne). “La vita di Dorita non può finire adesso, a 32 anni. Lei ha bisogno dell’aiuto di tutti noi. Se la sua storia raggiungerà 300.000 persone e tutte donassero 1 euro, che non cambia la vita a nessuno, Dorita potrà continuare a sperare“.