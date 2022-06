Maxi rissa tra albanesi. Calci, pugni, feriti: è caos totale in aeroporto

Attimi di vero caos per una mega zuffa tra gruppi di albanesi in aeroporto. Ancora sconosciute le cause della rissa.

Due gruppi di connazionali hanno cominciato a picchiarsi procurando scompiglio. E alla fine della violenta lite scatteranno gli arresti.

È volato un po’ di tutto – calci, pugni, perfino i separatori di fila metallici usati come armi contundenti – nella maxi rissa scoppiata sabato scorso, nel primo pomeriggio, all’’aeroporto San Francesco d’Assisi di Perugia.

È stato caos quando si sono azzuffati due gruppi di persone, di nazionalità albanese, che stavano per imbarcarsi sul volo per Tirana. L’incontro, presto degenerato in scontro, tra i due gruppi di albanesi sarebbe avvenuto, in maniera del tutto casuale, verso le 15. Tutto è successo in pochi istanti, per ragioni ancora poco chiare, forse per un regolamento di conti fra clan rivali. Fatto sta dall’alterco si è originata una violenta zuffa tra connazionali che ha coinvolto undici persone che se le sono date di santa ragione. Usati anche alcuni separatori di fila in metallo vicini ai banchi del check-in.

Alla fine del parapiglia un uomo è rimasto ferito. È finito in ospedale per accertamenti. Tutti gli altri sono invece finiti in Questura. Per otto di loro è scattato l’arresto per rissa aggravata in concorso, mentre due giovani donne di 22 e 24 anni sono state denunciate.

L’aeroporto perugino, a parte i concitati momenti della maxi rissa, è rimasto sempre pienamente funzionante. La squadra mobile sta investigando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.