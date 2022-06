«Revisione scaduta», polizia blocca tre carri armati diretti in Ucraina

I mezzi partivano dalla base militare di Persano (Salerno) e si stavano dirigendo a Bologna sulla Salerno-Caserta su trattori e semirimorchi che non avevano documenti in regola

Un convoglio di carri armati è stato bloccato dalla polizia stradale sull’A30 Salerno-Caserta. Dei 5 carri armati destinati all’Ucraina, la cui provenienza era la base militare di Persano (Salerno), tre sono risultati avere i «documenti non in regola».

Al momento del controllo, trattori e semirimorchi delle aziende private a cui era affidato il trasporto dei carri armati dell’esercito, sono risultati non in regola poiché senza carta di circolazione e revisione scaduta.

Tra l’altro, uno dei conducenti era sprovvisto di autorizzazione per guidare veicoli di trasporto eccezionale, come riporta Il Mattino. I tre carri armati sono stati rimandati indietro a Persano, in attesa di essere reinviati su mezzi con i documenti in regola per il trasporto. Gli altri due carri armati, che invece hanno superato le verifiche hanno continuato il percorso diretti a Bologna da dove in seguito, tramite Germania, arriveranno in Ucraina.