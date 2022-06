Scorda il figlio di 18 mesi in auto e lo ritrova morto: padre si uccide per la disperazione

L’uomo ha preso il corpo del figlio e lo ha portato in casa, poi quando ha compreso che non si poteva fare più nulla si è ucciso

Un uomo ha scordato il figlio di 18 mesi in macchina e il bimbo è morto a causa del forte caldo. Il padre, quando si è accorto che il figlio era deceduto, si è suicidato.

L’uomo si è reso conto solo tre ore più tardi che il bambino era rimasto in macchina e quando è corso a vedere come stesse lo ha trovato privo di vita. Il fatto è accaduto a Chesterfield, in Virginia. La polizia locale ha raccontato che l’uomo aveva prima chiamato per avvisare di aver scordato il figlio in auto e chiesto soccorso e poi, hanno ricevuto una telefonata dai parenti dell’uomo che temevano si fosse ucciso.

Quando i poliziotti sono giunti in casa, hanno trovato l’auto dell’uomo nel vialetto, la porta di dietro aperta e un seggiolino vuoto. Il corpo del piccolo è stato rinvenuto senza vita in casa, mentre il padre si è suicidato in un bosco nei pressi della loro casa. «Questa è una tragedia orribile», ha detto la polizia, «il nostro pensiero va alla famiglia e agli amici dell’uomo».