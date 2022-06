Turchia dà l’ok all’entrata di Svezia e Finlandia nella Nato

La Turchia ha deciso di rimuovere il veto all’entrata nella Nato dei due Paesi scandinavi, che riceveranno un formale invito all’ingresso nell’alleanza

L’annuncio arriva alla fine di un incontro a quattro di circa tre ore tra il segretario Nato, Jens Stoltenberg, il governatore turco, Erdogan, nonché il presidente finlandese, Sauli Niinistö, e la presidente della Svezia, Magdalena Andersson.

Da quanto si apprende, la Turchia ha dato il via libera all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato dopo aver «ottenuto ciò che voleva», come riporta Agi. «La Turchia ha ottenuto risultati significativi nella lotta contro le organizzazioni terroristiche». Nell’intesa, firmata dai ministri degli Esteri dei tre Paesi, Svezia e Finlandia si impegnano a consegnare ai turchi i soldati curdi ricercati, a smettere di supportare Ypg e Pyd, e a ritirare l’embargo alle esportazioni di armi in Turchia imposto nel 2019 per replicare all’operazione turca nel Nord della Siria.

«L’ingresso di Finlandia e Svezia renderà l’alleanza più sicura e potente», ha detto Stoltenberg, «sono eserciti ben attrezzati, hanno tecnologia avanzata e istituzioni politiche stabili e ciò rafforzerà la Nato e ovviamente anche Svezia e Finlandia». Stoltenberg non ha detto nulla sulle tempistiche dell’ingresso ma si è detto ottimista in quanto «molti parlamenti hanno avviato la procedura, quindi penso che i Paesi ratificheranno la decisione il prima possibile». «L’adesione della Svezia e della Finlandia renderà la nostra brillante alleanza più forte e sicura», twitta il premier inglese Johnson.