Genova, cameriera chiede stipendio al datore di lavoro: assalita

Una donna di 40 anni, cameriera in un ristorante che si trova a Riva Trigoso, in provincia di Genova, sarebbe stata malmenata per aver chiesto di essere pagata.

Da quanto ricostruito finora, la cameriera sarebbe andata nel locale in cui lavora per chiedere di essere pagata, ma dopo un litigio l’avrebbero picchiata in pieno viso. La donna sarebbe poi caduta e altri due uomini l’avrebbero a loro volta colpita diverse volte. I carabinieri, allertati da dei passanti, sono giunti sul posto.

La donna è stata accompagnata all’ospedale di Lavagna e lì ha riportato lesioni alla testa e contusioni. I militari dell’Arma hanno poi interrogato i tre uomini che erano al ristorante.

Il titolare, come riporta Repubblica, ha negato l’aggressione, dicendo che «si tratta di una persona che ha fatto una prova di 10 giorni qui come aiuto cuoca, ma è stata subito allontanata per una gravissima violazione disciplinare legata a questioni personali. Quando si è ripresentata ha spaccato mezzo locale, la ferita alla testa se l’è procurata rompendo vetri, ci sono le telecamere che possono testimoniarlo. Sono stato io a chiamare i carabinieri».

Da quanto si apprende, è verosimile l’ipotesi che una delle tre persone all’interno del locale abbia assalito la donna, poi trasportata in pronto soccorso e dimessa con lesioni guaribili in meno di 40 giorni. Starà ai carabinieri scoprire cosa sia accaduto veramente.