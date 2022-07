Digitale, si parte con la fattura elettronica per i forfettari ma i professionisti non la temono

Parte da oggi, 1° luglio, l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari ma si tratta di una novità non temuta dai professionisti

A partire da oggi, 1° luglio 2022, sarà obbligatorio per i forfettari emettere la fattura elettronica. Questa novità, tuttavia, non è affatto temuta dai professionisti, come si evince da uno studio di Aruba.

Secondo tale studio, infatti, un professionista su due non teme l’obbligo di fatturazione elettronica per quei contribuenti con regime forfettario e che l’anno scorso hanno avuto ricavi o compensi superiori ai 25mila euro. Per tutti gli altri forfettari, tale obbligo partirà dal 1° gennaio 2024.

L’indagine di Aruba, eseguita tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2022, mostra come il 40% degli intervistati sia molto o abbastanza favorevole, mentre il 36,5% è abbastanza o parecchio contrario. Il 23,5% restante degli intervistati dice di essere indifferente o poco interessato. I più favorevoli a questa regola sono i giovani (18/34 anni), mentre coloro che sono meno favorevoli sono gli over 55.

Da quanto emerge dal sondaggio, chi è favorevole, pensa che i vantaggi della nuova regola abbiano a che fare in particolare con l’ottimizzazione nel gestire fatture (43%) e il contrasto all’evasione fiscale (40,8%). Tra i benefici da sottolineare ci sono la dematerializzazione dei documenti (32,7%), diminuzione tempi (24%) , più sicurezza (22%) e riduzione errori (21,6%).