L’auto sbanda e si schianta contro un platano: muore a 18 anni Bianca Papushallaj

Insieme alla sua amica in auto, il veicolo sbanda all’improvviso e si schianta contro un platano: muore a soli 18 anni Bianca Papushallaj. L’altra giovanissima è in gravi condizioni all’ospedale. Lutto in tutta la comunità.

In lutto la comunità di Castelmassa. Una tragedia ha scosso il piccolo comune della provincia di Rovigo in Veneto. A perdere la vita la giovane 18enne Bianca Papushallaj, rimasta fatalmente coinvolta in un incidente stradale.

Insieme a lei anche la sua amica, ora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale di Verona. Ancora è da capire, però, cosa abbia portato le due amiche a schiantarsi contro un albero, mentre percorrevano insieme la strada provinciale 46.

Perde la vita la 18enne Bianca Papushallaj

La notizia dell’incidente si è diffusa a Castelmassa poco dopo il fatto, facendo sprofondare nel lutto tutta la comunità. L’incidente si è verificato verso le ore 21, lungo la strada provinciale 46 in direzione Legnago (Verona). Le due amiche erano a bordo di una Peugeot 208, quando avrebbero perso improvvisamente il controllo del mezzo.

La loro corsa è terminata con una sbandata, e uno schianto contro un platano in località Torretta di Legnago. Per Bianca, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: la giovanissima è morta sul colpo. La sua amica, invece, si trova ora ricoverata in condizioni disperate presso l’ospedale Borgo Trento di Verona. Gravi i traumi e le ferite riportate: al momento la sua prognosi è riservata. L’allarme ai soccorritori è stato dato da un residente che abita poco distante dal luogo dell’incidente. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri di Legnago, che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso.

Come spiegato da Rovigo In Diretta, Bianca Papushallaj, la 18enne di origini albanesi, aveva da poco cominciato a lavorare in paese. Faceva la barista presso il “Nero Café” di Castelmassa, locale molto frequentato dai giovani. La ragazza lascia soli il padre Rudin, noto per avere giocato nella squadra di calcio degli Amatori Castelmassa, la mamma Eriola, e il fratello Joi. La zia di Bianca, Sara, ha lasciato un commovente messaggio d’addio su Facebook: “Riposa in pace piccolo angelo. Che tu possa essere il fiore più bello del paradiso. Sarai sempre nei nostri cuori stella. Perché te ne sei andata nel fiore della gioventù… Riposa in pace”.