Meteo OGGI sabato 2 luglio | Stabile e soleggiato

Le previsioni meteo di oggi, sabato 2 luglio. Sulla nostra Penisola continua a dominare l’anticiclone africano Caronte, con sole e caldo intenso. Tempo stabile e ampiamente soleggiato da Nord a Sud.

Anche nella giornata di oggi, il vero protagonista rimane l’anticiclone africano Caronte, che continua ad essere presente su tutta la nostra Penisola. Fin dalla mattinata si avrà un tempo atmosferico stabile e ampiamente soleggiato, all’insegna del caldo intenso da Nord a Sud. Fenomeni nuvolosi più rari, ma probabili nel corso del pomeriggio e a ridosso delle aree montuose. Continuano a salire le temperature, con le regioni centrali e quelle settentrionali che registreranno gli incrementi maggiori.

Nord

Fin dalle prime ore del giorno, il cielo sarà generalmente sereno su tutte le regioni, salvo modesti annuvolamenti ad evoluzione diurna sui rilievi alpini ed appenninici. Il tempo risulterà dunque stabile e soleggiato dappertutto, e per tutta la giornata. In aumento le temperature, con punte fino a 34 gradi nelle grandi città.

Centro e Sardegna

L’anticiclone africano Caronte continua ad infuocare le regioni centrali. La giornata sarà all’insegna dell’assoluta stabilità atmosferica, con tanto sole fin dalle prime ore del mattino. Previste alcune modeste velature, alte e sottili, attese verso il pomeriggio a partire dalla Sardegna e dalla Toscana. Continuano a salire le colonnine di mercurio, con punte di anche 36 gradi – previsti i 37, invece, a Roma.

Sud e Sicilia

Anche il Sud e la Sicilia saranno dominati dall’anticiclone africano Caronte. Fin dalla mattinata il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. L’ampio soleggiamento caratterizzerà tutta la giornata, salvo la formazione pomeridiana di alcuni addensamenti cumuliformi imponenti a ridosso della dorsale appenninica, sempre però in un contesto asciutto. Le temperature continueranno ad essere roventi.

Temperature

Le temperature minime sono in calo su Trentino-Alto Adige, restanti aree alpine, appennino settentrionale e Sardegna, mentre segnano un certo rialzo al sud e senza variazioni di rilievo sul restante territorio. Le massime, invece, sono in aumento in gran parte dell’Italia, fatta eccezione per la Romagna, la bassa Sardegna, il centro-nord Marche, le coste e l’entroterra abruzzesi, il Molise, la Puglia e il rimanente territorio lucano e siciliano.

Venti

I venti saranno mediamente deboli dai quadranti settentrionali al centro-sud, isole maggiori comprese. Si prevedono deboli orientali sulle coste nord adriatiche e variabili sul resto del settentrione.

Mari

Mossi saranno il mare e il canale di Sardegn, mentre da mossi a poco mossi gli altri bacini. Moto ondoso in graduale diminuzione sul mar Ligure e sull’alto Adriatico, mentre sarà in aumento sul restante Adriatico e sullo Ionio.