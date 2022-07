Perché i contanti stanno sparendo progressivamente e da cosa saranno sostituiti

È un fenomeno già in atto che si tratta di una vera e propria rivoluzione.

Le banconote e le monete metalliche sono un qualcosa di assolutamente usuale per gli italiani.

Infatti il danaro contante da tempo immemorabile è utilizzato per gli acquisti e per le transazioni. Eppure oggi siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione che punta a far sparire progressivamente il denaro contante.

Una rivoluzione che fa discutere

Si tratta di un processo già in atto da tempo e che sta accelerando sempre di più.

Cerchiamo di capire chi guadagna e chi perde da questa trasformazione profonda della società. Innanzitutto a premere sull’eliminazione del denaro contante è il governo. Infatti è proprio il contante a favorire l’evasione fiscale e senza il denaro contante chiaramente l’evasione fiscale sarebbe impossibile. Ma a cercare di far sparire il denaro contante sono anche le banche. Infatti è proprio a causa del denaro contante se le banche devono avere tante sedi dislocate sul territorio e tanti sportelli bancomat. Un costo enorme che fino ad oggi era considerato praticamente scontato.

Come saranno sostituiti

Eppure oggi queste due realtà stanno lavorando ad una progressiva sparizione dei contanti. A rimpiazzare il denaro contante ci penseranno i pagamenti digitali e tracciabili. Già oggi in realtà tanti Italiani sono abituati a utilizzare i pagamenti digitali e tracciabili ma ben presto questi saranno la norma e i pagamenti in contanti saranno resi sempre più scomodi da utilizzare. Infatti proprio a partire da questo mese di luglio i commercianti che pretenderanno il pagamento in contanti saranno addirittura multati.

Non tutti sono d’accordo

C’è poi da dire che ci sono norme sempre più restrittive all’utilizzo del contante e soglie sempre di dure. In sostanza si punta a far sparire il denaro contante a lasciare soltanto quello tracciabile ma non tutti sono d’accordo. Infatti molti sostengono che questa rivoluzione faccia sostanzialmente l’interesse delle banche. Infatti le banche possono tagliare le sedi fisiche e bancomat e mandare a casa tanti lavoratori ed intascare una commissione per ogni pagamento.