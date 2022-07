Meteo OGGI martedì 5 luglio | Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso

Le previsioni meteo di oggi, martedì 5 luglio. Sulla nostra Penisola continua a dominare l’anticiclone africano Caronte, sebbene qualche pioggia potrà interessare i settori montuosi del nord Italia. Sereno in tutto il resto del Paese.

La morsa dell’anticiclone africano Caronte si allena un po’ al Nord Italia, dove nell’arco della giornata qualche pioggia potrà raggiungere le Alpi e le Prealpi (in particolar modo i settori orientali), con alcuni sconfinamenti serali previsti anche verso le pianure. Per quanto riguarda il resto del Paese, invece, la giornata di oggi sarà all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature sono in lieve diminuzione al Centro-Nord, mentre al Sud continua a far boccheggiare il caldo afoso.

Nord

Tra la notte e le prime ore del mattino locali rovesci o temporali potranno bagnare il centro-est della Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nord Emilia-Romagna. Falla tarda mattina e nel pomeriggio, invece, temporali e piogge potranno bagnare il settore alpino e prealpino, l’appennino emiliano-romagnolo e della Liguria di levante, con qualche fenomeno in sconfinamento tardo pomeridiano e serale sulle pianure lombarde, venete e del Friuli-Venezia Giulia. Il cielo risulterà poco o parzialmente nuvoloso altrove, con addensamenti prevosti soprattutto durante le ore centrali.

Centro e Sardegna

L’anticiclone africano Caronte sarà il protagonista della giornata al Centro e in Sardegna. La mattinata di oggi prevede un inziale ampio soleggiamento, con nubi a evoluzione diurna in sviluppo su tutto il settore appenninico, soprattutto su Toscana, Marche e Abruzzo. Possibili alcuni brevi piovaschi pomeridiani sempre in questi stessi settori. In tutto il resto dell’area, la giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o al più poco nuvoloso, con tanto sole dal mattino ma con delle temperature un po’ meno roventi.

Sud e Sicilia

Cielo generalmente sereno salvo innocue nubi a evoluzione diurna in sviluppo su Molise, Puglia, Basilicata e rilievi di Calabria e Sicilia. Tanto sole su tutto il resto delle Regioni, con temperature ancora roventi. Le massime raggiungeranno i 35 gradi in molte località.

Temperature

Le minime risultano in calo su Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Lombardia, sulle regioni nord-orientali, Toscana e nord Umbria, mentre rimangono stabili altrove. Le massime, invece, sono in ulteriore aumento sulla Sardegna meridionale e orientale, e in Sicilia, Calabria, est Basilicata e Puglia; rimangono invece stazionarie su Abruzzo, Molise, Liguria, Piemonte, Trentino-Alto Adige e nord Lombardia. Si assiste a un generale calo delle temperature massime su tutto il resto del territorio.

Venti

Previsti venti deboli occidentali sulla Sardegna con decisi rinforzi sulle bocche di Bonifacio; soffieranno deboli occidentali o settentrionali sul resto d’Italia, con rinforzi occidentali fino al tardo pomeriggio sul settore appenninico di Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria e da nord est, in serata, sulle coste del medio-alto Adriatico.

Mari

Saranno mosse le acque dell’alto Adriatico, del mar Ligure e del Tirreno centro-settentrionale. Saranno localmente mossi lo stretto di Sicilia e il sud

Jonio, mentre poco mossi saranno invece i restanti mari, sebbene tutti con moto ondoso in aumento.