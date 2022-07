Operaio 36enne si ferisce sul lavoro: semi-amputato il braccio sinistro

Incidente sul lavoro stamane ad Altopascio (Lucca). Un operaio straniero da quanto si apprende, si è semi-amputato il braccio sinistro a lavoro

Un grave infortunio sul lavoro è occorso stamane, martedì 5 luglio, alle ore 6 ad Altopascio (Lucca), nell’azienda Bama Group. Un operaio di 36 anni, originario della Macedonia, si è ferito al braccio sinistro con una lamiera mentre stava facendo il proprio lavoro.

Sulla dinamica dell’incidente si stanno facendo degli accertamenti. Da quanto si apprende finora, l’operaio stava utilizzando una lamiera, quando si è ferito in modo molto grave al braccio sinistro. I primi a intervenire in suo soccorso sono stati i colleghi di lavoro che hanno provveduto ad allertare il 118.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lucca per la stabilizzazione, poi lo hanno trasferito nel nosocomio di Cisanello. Sul posto è sopraggiunta l’ambulanza con un medico e sono arrivati anche degli operatori del servizio prevenzione igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

Questo è l’ennesimo di una serie di gravi infortuni sul lavoro che negli ultimi tempi si stanno susseguendo, facendo molto riflettere in merito all’importanza della sicurezza nei luoghi lavorativi. È di ieri, lunedì 4 luglio, la notizia di un altro grave infortunio verificatosi stavolta a Fiumicello, in provincia di Udine.

Da quanto si è appreso, un operaio di 47 anni di Gradisca, si è tranciato le dita mentre era intento a utilizzare un macchinario. L’uomo lavora alla Metalinox di Fiumicello. Per ora non sono note le cause dell’incidente. L’operaio, dove aver ricevuto soccorso in loco, è stato accompagnato all’ospedale di Udine. Sul posto si sono recati anche carabinieri e staff Spisal, per eseguire tutti i rilievi del caso.

E ancora il 29 giugno scorso, a Colle San Floriano di Polcenigo, sempre in provincia di Udine, un operaio romeno 45enne che lavora per una ditta di Pordenone è caduto da una scala e ha fatto un volo di due metri. L’uomo stava lavorando allo smontaggio di un tendone esterno. L’impatto con il suolo è stato molto forte, e l’uomo è stato trovato privo si sensi, ferendosi a testa e torace. Lo hanno poi soccorso e trasportato in ospedale con l’elisoccorso a Udine. Ha riportato ferite gravi ma non rischia la vita.

Ieri, lunedì 4 luglio, a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, un operaio di 72 anni è caduto da un’impalcatura in un cantiere edile. Lo hanno subito soccorso e sul posto è giunta un’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Brindisi. Le sue condizioni non destano preoccupazione e da quanto ha riferito l’uomo, sarebbe scivolato da un’altezza inferiore ai due metri. Verranno comunque effettuati ulteriori approfondimenti sull’accaduto.