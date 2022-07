Panettiere va a fare una consegna e si trova di fronte i ladri: si cerca una Bmw

Il panettiere ha visto i ladri allontanarsi e ha dato l’allerta. Ora gli investigatori danno la caccia a una Bmw

Un panettiere di Tarzo, in provincia di Treviso, si stava recando a fare una consegna, quando si è trovato davanti quattro uomini che scappavano. I ladri avevano preso di mira la casa di un dipendente comunale. Il panettiere ha quindi allertato i carabinieri.

Le stanze dell’appartamento erano state totalmente scompigliate. Gli inquirenti stanno quantificando il bottino dei malviventi, che oltre al furto hanno lasciato chiari segni di scasso su porte e infissi della casa. I militari dell’Arma stanno cercando i quattro uomini, fuggiti a tutto gas su una Bmw station wagon scura.

L’auto è stata vista verso le ore 11 di ieri mattina, 4 luglio anche in altre zone di Tarzo. Il panettiere era giunta sul posto per eseguire una serie di consegne. Quando è arrivato vicino alla casa del dipendente comunale ha notato che alcune persone stavano scendendo correndo dalle scale per poi infilarsi in un’auto ferma sotto casa. Una volta saliti sull’auto, sono fuggiti a gran velocità.

Il panettiere ha quindi compreso che si trattava di malviventi e ha subito contattato le forze dell’ordine dando dettagli precisi sull’auto con cui i quattro uomini si erano allontanati di corsa. Il sindaco di Tarzo, Gianangelo Bof, ha spiegato che «i ladri sono entrati nell’abitazione del nostro operaio comunale. Sono stati però disturbati dal panettiere che era arrivato per la consegna del pane e sono così scappati. Pare che prima abbiano tentato di forzare la porta di ingresso della casa, poi, non riuscendoci, hanno alzato la persiana di una porta-finestra e scassinato questa, accedendo al soggiorno dell’abitazione».

Una volta riusciti a introdursi nell’appartamento, hanno creato scompiglio nelle stanze, soprattutto nelle camere da letto. In quel frangente la casa era vuota perché i padroni stavano lavorando. I ladri erano in cerca di oggetti di valore quali soldi, oro. Attualmente si sta facendo la conta di danni e bottino.

Il furto commesso ieri pare sia accaduto solo lì. Il primo cittadino ha anche spiegato che «con il tam-tam sono stati avvisati i gruppi di tutte le frazioni. Invito i cittadini a segnalare tempestivamente persone o fatti sospetti alle forze dell’ordine: a volte è meglio fare una segnalazione per nulla anziché non farla», ha chiosato il sindaco.