Siccità, evitiamo gli sprechi: ecco il decalogo diffuso dal governo

Per fronteggiare l’emergenza idrica è meglio risparmiare l’acqua. Il governo a questo proposito sta per diffondere dei suggerimenti per evitare gli sprechi.

Il Governo ha iniziato una campagna di informazione per un uso responsabile dell’acqua, un modo per fare fronte alla siccità che sta colpendo l’Italia in queste settimane. Alcuni semplici consigli più che delle regole, gesti che possono aiutare a rendere la situazione più sostenibile ed evitare gli sprechi. Il decalogo sarà presto diffuso sui mezzi di comunicazione tradizionale e sui social. Ecco alcuni dei suggerimenti contenuti del testo.

ATTENZIONE ALLE PERDITE

Secondo i dati diffusi dal Sima, Società italiana di medicina ambientale, il consumo medio di un italiano ogni giorno è di 245 litri di acqua. Oltre il 30% di questa quantità viene dispersa a causa di impianti inefficienti, per questo motivo il governo invita a porre attenzione agli sprechi: rubinetti che perdono, cassette del wc in funzione a vuoto producono uno spreco medio annuo di 4mila litri.

RIUTILIZZIAMO L’ACQUA

L’acqua di bollitura per la pasta può essere riutilizzata per esempio per sgrassare le pentole. Attenzione anche all’acqua dei condizionatori e deumidificatori, può servire per stirare, innaffiare oppure per la pulizia della casa.

PULIZIA PERSONALE

Per una doccia possiamo arrivare a consumare fino a 50 litri d’acqua, per un bagno invece 150 litri. Preferiamo la prima alla seconda. Mentre ci si rade o ci si lava i denti è bene chiudere il rubinetto se non si sta utilizzando l’acqua.

AUTO PULITE? MEGLIO DI NO

Consumiamo quasi 100 litri d’acqua per pulire la nostra macchina. In questo periodo possiamo anche farne a meno.