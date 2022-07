Siccità: la soluzione sono gli impianti di desalinizzazione

Perché in Italia non vengono costruiti impianti che privino l’acqua del sale? Le potenzialità ci sono eppure la burocrazia ferma tutto.

Continua la grave crisi provocata dalla siccità in Italia con intere coltivazioni perse a causa della mancanza d’acqua e città che si preparano al razionamento in caso la situazione dovesse ulteriormente peggiorare.

Eppure il nostro è un Paese circondato dal mare che quindi avrebbe incredibili potenzialità nel risolvere il problema. La soluzione infatti potrebbe essere quella dell’installazione di impianti di desalinizzazione sulle coste, un sistema che però viene bloccato dai troppi intoppi normativi che impediscono la loro costruzione.

A sostenerlo è Alessandro Marangoni, economista e autore del testo La desalinizzazione, una risposta alla crisi idrica elaborato dalla società italiana Althesys. Per Marangoni “Questa tecnologia ha avuto un forte sviluppo negli anni che ha permesso di ridurne molto i costi e non avere impatti ambientali significativi. Oggi la desalinizzazione ha una grande diffusione in Paesi che storicamente hanno problemi di approvvigionamento idrico come Israele, in Medio Oriente o l’Australia ma anche in ambito europeo come a esempio in Spagna” afferma l’economista.