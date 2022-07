Errore madornale al ministero dell’Istruzione: “Piacenza è in Lombardia”

Una svista colossale da parte del ministero dell’Istruzione. Ma gli errori in geografia non finiscono qui: l’Abruzzo ha recentemente acquisito una “b” al suo nome.

Un errore da penna rossa in geografia, ma non siamo a scuola bensì in un documento ufficiale del Ministero dell’Istruzione che ha stilato l’elenco delle province che possono attivare un percorso di orientamento per i licei.

Nel testo si legge che la città di Piacenza si trova in Lombardia anziché in Emilia-Romagna, una svista clamorosa che “è già stata corretta” fanno sapere dal Ministero. Ma gli erroracci non finiscono qui, infatti nello stesso documento si legge che Chieti si trova in “Abbruzzo“: Abruzzo con due “b”.

Il documento è l’allegato di un decreto con cui viene stabilito l’elenco delle province per le quali possono avanzare la propria candidatura, ai fini dell’attivazione del percorso di potenziamento orientamento “Biologia con curvatura biomedica“, i licei classici e scientifici statali e paritari, i licei scientifici statali e paritari con opzione “Scienze applicate” e i licei scientifici statali e paritari con sezione ad indirizzo sportivo. La firma è del direttore generale Fabrizio Manca.