Marito assale moglie: un passante prova a difenderla e viene assassinato

Il dramma è avvenuto in un parcheggio a tarda sera, a seguito di un litigio tra i due coniugi. Il marito della donna è finito in manette

Una lite esplosa durante la notte tra due coniugi è terminata nel modo peggiore, con un omicidio. Questa volta a farne le spese è stato un uomo che aveva cercato di placare la lite.

Violenza-Meteoweek.com

Il marito della donna ha infatti accoltellato a morte un moldavo in un parcheggio a Gaione, in provincia di Parma. Da quanto si è appreso finora, il moldavo sarebbe stato assassinato mentre cercava di calmare i due coniugi che litigavano, entrambi suoi connazionali.

La lite è esplosa martedì scorso, 5 luglio, dopo le ore 22. I due coniugi, moldavi, stavano discutendo in un parcheggio, quando il marito, avrebbe assalito la moglie. In quel frangente, un connazionale che si trovava nel parcheggio avrebbe provato a mettersi in mezzo per calmare il litigio tra i due e difendere la donna.

Ma il marito della donna, avrebbe tirato fuori un coltello e colpito l’uomo, 35 anni, lasciandolo a terra esanime. Dopo aver ucciso il suo connazionale, l’uomo si sarebbe allontanato rifugiandosi in un parco vicino al parcheggio, forse perché voleva provare a fuggire. Quando è arrivata la polizia con i colleghi della Scientifica, hanno rinvenuto il cadavere del 35enne a terra. Non sono però riusciti a trovare il killer e a quel punto hanno iniziato a cercarlo nel cuore della notte.

A collaborare con le ricerche del killer sono stati i carabinieri della stazione di Parma, che hanno aiutato a setacciare tutta l’area, per poi fermare l’uomo appena uscito dal parco in cui si era rifugiato. Nel frattempo, la polizia scientifica ha eseguito tutti gli accertamenti del caso, utili a ricostruire nei particolari quello che è accaduto.

Il marito della donna, un uomo moldavo di 27 anni, è quindi stato arrestato in piena notte. Da quanto si apprende da una prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo era uscito con sua moglie e hanno cominciato a litigare nell’area dedicata alla sosta, dove sono poi giunti alcuni loro amici e anche dei connazionali.

Il 35enne che ha perso la vita si sarebbe interposto tra moglie e marito restando colpito da una coltellata al cuore. A quel punto sono giunte alla polizia una serie di allerte per cui sono scattate le ricerche. Intanto, il presunto killer, che si trovava in un parco pubblico, non distante dal luogo del delitto, con sua moglie, è stato trovato dai carabinieri e beccato ancora in possesso del coltello usato per commettere l’omicidio.