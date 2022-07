Teneva una macelleria abusiva in una baracca: scatta la denuncia

In una abitazione irregolare, un uomo si era dato alla vendita della carne senza alcun tipo di autorizzazione da parte delle autorità sanitarie. Il proprietario della macelleria abusiva è stato denunciato e l’attività chiusa.

Aveva attrezzato una macelleria abusiva in una baracca di circa 30 metri quadrati contro ogni norma sanitaria e ovviamente privo della relativa licenza per il trattamento e la vendita di prodotti alimentari. La guardia di Finanza ha quindi sequestrato l’immobile e denunciato il “macellaio” per la sua attività clandestina.

E’ accaduto a Messina, l’ispezione che ha portato alla denuncia è stata effettuata insieme ai veterinari e agli ispettori dell’Asp di zona. Nella stanza c’era tutto: lavatoi, affettatrice, coltelli, bilancia, cella frigorifera e il relativo materiale per la macellazione con tanto di listino prezzi.

E ovviamente anche diversi taglia di carne, sia bovina che suina, e vari insaccati pronti per la vendita. Al gestore abusivo verrà applicata una sanzione da circa 6mila euro e la sospensione dell’attività illecita di vendita di alimenti.