Assale il proprio coinquilino con mattarello e coltello: denunciato un uomo

I poliziotti hanno denunciato un 46enne per aver assalito il proprio coinquilino utilizzando un mattarello e un coltello

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Perugia hanno sporto denuncia contro un uomo di 46 anni che ha assalito il proprio coinquilino servendosi di un mattarello e di un coltello e causandogli una ferita al braccio.

I poliziotti, sopraggiunti nell’abitazione in via Giuseppe Evangelisti, hanno parlato con la persona che ha chiesto aiuto, ossia il coinquilino vittima dell’aggressione, che ha mostrato loro una ferita da taglio al braccio. Gli agenti hanno provveduto ad avvertire i soccorritori e ad ascoltare la vittima, che ha raccontato di aver avuto una forte discussione con il coinquilino per ragioni inerenti l’uso della cucina.

Il giovane ha detto che la discussione è sfociata in aggressione da parte del 46enne che dapprima lo ha assalito servendosi di un mattarello e poi ha afferrato un coltello. L’aggressore si era poi barricato nella propria camera.

Dopo aver lasciato il giovane alle cure mediche da parte dei soccorritori giunti in loco, i poliziotti hanno ascoltato anche la versione del 46enne che, alcuni minuti più tardi, è uscito dalla propria camera in stato di evidente nervosismo. I poliziotti hanno provveduto all’identificazione e sono venuti fuori precedenti a suo carico inerenti questioni di droga e reati contro la persona.

Gli agenti lo hanno inoltre perquisito e dentro la sua camera hanno trovato degli strumenti da lavoro, tra cui un coltello multiuso, probabilmente usato per colpire il coinquilino. Dopo aver eseguito il sequestro degli oggetti, i poliziotti hanno portato il 46enne in questura per tutti gli accertamenti di prassi, dopodiché lo hanno denunciato per lesioni aggravate.

Perugia: lite tra una donna e un tassista, la polizia interviene

Sempre a Perugia, si sono verificate altre liti come quella occorsa tra una donna e un tassista su cui sono intervenuti i poliziotti della Volante che hanno riportato la calma. Nello specifico, l’accesa discussione tra i due è occorsa in via Ruggero d’Andreotto. Il tassista ha raccontato la donna, cittadina degli Emirati Arabi, 41 anni, era salita sul suo taxi nei pressi della sua casa. Quando sono partiti, la donna ha cominciato a lamentarsi del tragitto intrapreso, perché secondo lei, non era il più adatto per raggiungere la sua destinazione, in quanto più lungo e conseguentemente più costoso.

Ne è scaturita una forte lite che ha portato la donna a chiedere all’uomo di stoppare la corsa. A quel punto l’uomo ha chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti hanno quindi identificato i due protagonisti della lite e poi hanno esortato la donna e il tassista ad avere un atteggiamento più pacato per evitare di creare rischi alla circolazione.