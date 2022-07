13enne stroncata da un malore mentre era in casa con un’amica

Il dramma è occorso mercoledì 6 luglio a Vaiano, in provincia di Prato. Inutili i soccorsi

Una ragazza di 13 anni ha avuto un malore fatale mentre era in casa con una sua amica. Quest’ultimo ha fatto scattare subito l’allerta. Purtroppo, però, i soccorsi non hanno potuto far nulla per salvarla.

La ragazza, che avrebbe dovuto compiere 14 anni, è stata trasportata in nosocomio con l’elisoccorso ma lì è spirata per un arresto cardiocircolatorio. Il tragico episodio è occorso nel tardo pomeriggio dello scorso 6 luglio, a Vaiano, in provincia di Prato, dove la giovanissima abitava con i suoi familiari.

Da quanto si apprende da una prima ricostruzione dell’accaduto, la ragazza era tornata a casa da poco tempo quando ha avvertito il malore. In quel frangente si era recata al piano superiore della casa, nella sua stanza. La sua amica la stava aspettando al piano di sotto e, vedendo che non tornava giù, ha provato a chiamarla.

Dato che non riceveva alcuna risposta, è salita sopra per vedere cosa fosse successo e l’ha rinvenuta a terra. Subito ha fatto scattare l’allarme al 118 che ha mandato a Vaiano un’ambulanza. I soccorritori hanno subito compreso che la tredicenne aveva qualcosa di grave, e hanno chiesto di far arrivare l’elicottero Pegaso per il trasferimento in ospedale.

Intanto hanno tentato di rianimarla, e le operazioni per farla tornare cosciente sono durate per più di 60 minuti. Attimi drammatici mentre in paese le voci cominciano a diffondersi. L’elisoccorso, nel frattempo, è giunto al campo sportivo comunale.

Nessuno avrebbe mai potuto ipotizzare che in quel frangente stesse avvenendo una simil tragedia. Ad aspettare l’elisoccorso al campo sportivo un’altra ambulanza che la Misericordia locale aveva mandato. Questa ha fatto salire a bordo i soccorritori atterrati in elicottero e li hanno accompagnati a casa della 13enne, con l’aiuto dei carabinieri per rendere più veloce lo spostamento.

Inutili i tentativi disperati di salvarla. L’hanno poi riportata al campo sportivo e con l’elicottero si auspicava di trasferirla il più presto possibile in nosocomio. Purtroppo, però, le sue condizioni erano talmente gravi che non è mai riuscita a tornare cosciente.

L’elicottero l’ha comunque portata in ospedale di Prato dove però la ragazza è sopraggiunta già senza vita. I carabinieri si sono messi in moto per ricostruire la vicenda, provvedendo a informare il pm di turno di quello che è successo. La 13enne era in cura all’ospedale Meyer da qualche tempo, dove le era stata riscontrata una miocardite.