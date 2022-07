Milano, crolla il solaio di un edificio in costruzione: quattro operai feriti

Quattro operai che stavano lavorando alla costruzione di un palazzo a Milano sono rimasti coinvolti in un crollo. Fortunatamente non sono feriti in modo grave e non risultano persone decedute.

Nuovo incidente sul posto di lavoro questa mattina nella zona industriale di Milano, più precisamente in viale Espinasse. L’armatura di un solaio di 150 metri all’interno di un palazzo è ceduta durante i lavori di costruzione travolgendo quattro persone che stavano lavorando al suo interno.

I soccorritori sono subito intervenuti, sono presenti sul posto gli uomini dei vigili del fuoco, del 118 e la polizia per mettere in sicurezza la zona e soccorrere i feriti. Dei quattro operai coinvolti solo uno è stato finora estratto dalle macerie, un ragazzo di 22 anni. Gli altri feriti sono un uomo di 63 anni che ora si trova ricoverato al Fatebenefratelli con trauma al naso, uno di 26 che ha riportato una ferita alla gamba e uno di 24 che è caduto da un’altezza di circa sei metri ferendosi a un ginocchio.

In azione anche il nucleo cinofilo per escludere la presenza di altre persone sotto le macerie, i feriti non sarebbero comunque gravi. La polizia municipale ha dovuto deviare il traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza.