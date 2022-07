Addio a Emanuele Vaccarini, gladiatore 44enne di “Avanti Un altro” di Bonolis

Il 44enne era conosciuto per aver interpretato il “gladiatore” nella trasmissione di Paolo Bonolis ‘Avanti un altro’.

Emanuele Vaccarini, 44 anni, conosciuto per il ruolo del “gladiatore” interpretato all’interno del quiz ‘Avanti un altro’ condotto da Paolo Bonolis, è deceduto.

Si tratta di una morte improvvisa, nonostante in uno degli ultimi post che aveva pubblicato sui social, aveva comunicato di star affrontando un problema a livello di salute. Non sono note le cause del decesso. Emanuele Vaccarini, in ‘Avanti un altro’, assumeva il ruolo del gladiatore e le sue domande riguardavano, infatti, l’antica Roma. Era cultore di Body Building e arti marziali, tra cui karate, pugilato, scherma medievale, ed era maestro di Mma. Date le sue caratteristiche fisiche si era guadagnato dei ruoli da comparsa in diversi film.

Il suo decesso ha preso tutti alla sprovvista, e a lasciare un messaggio in ricordo del ‘gladiatore’ è stata anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e anima organizzativa del suddetto gioco a quiz. Sul suo profilo Instagram, Bruganelli è stato di poche parole ma ricche di significato:«Riposa in pace gigante buono».

A lasciare un messaggio è stato anche Francesco Nozzolino, che per molti anni ha fatto parte della trasmissione:«Ancora non ci credo. Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quanto ci siamo divertiti dietro ai camerini, tante risate! È così triste e strano sapere che non ci sei più, non mi sembra vero», le sue parole.

Alle parole di Nozzolino si aggiungono anche quelle di Franco Pistoni, conosciuto per aver interpretato lo Iettatore:«Mi è appena giunta notizia che Emanuele Vaccarini, il ‘gladiatore’ di Avanti Un Altro, non è più tra noi…Gigante Buono, Amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua Vita, di sua Madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha».

E ancora altri messaggi di cordoglio sono giunti da Claudia Ruggeri, che ha detto di essere scossa da questa dipartita, Laura Cremaschi, Francesca Brambilla. A ricordarlo anche Antonio Lo Cascio, che lascia trasparire il carattere di Emanuele Vaccarini nel seguente messaggio:«Ciao Manu, tu che eri un gladiatore, che anche se per gioco, eri un combattente, purtroppo questa battaglia è stata più forte di te. Mi mancherai. Ti voglio bene amico mio, Emanuele Vaccarini», ha chiosato.