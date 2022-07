Fidanzatini 15enni picchiati a sangue da una baby gang a Rimini

Stavano passeggiando nel pomeriggio in quel di Rimini, quando sono stati brutalmente aggrediti da una baby gang: due fidanzatini di 15 anni sono finiti all’ospedale.

Violento il pestaggio perpetrato ai danni di una coppia di fidanzatini di 15 anni di Rimini. I due sono stati aggrediti da una baby gang – già conosciuta a livello locale – nel pomeriggio di giovedì, 7 luglio. Gli aggressori, tutti coetanei, si sarebbero scagliati contro i due ragazzini per futili motivi, prendendoli a calci e pugni, e minacciando anche i passanti intervenuti in loro soccorso.

Sul caso stanno ora lavorando le forze dell’ordine, il cui compito è quello di risalire all’identità degli aggressori. Secondo quanto viene riportato dai giornali locali, però, pare che i membri della baby gang siano di origine straniera. A partecipare al pestaggio, inoltre, sarebbero stati sia i ragazzini che le ragazzine che fanno parte della banda.

Brutale violenza nel Riminese, pestata una coppia di 15enni

Secondo quanto viene ricostruito dai giornali locali, la coppia di fidanzati è stata aggredita mentre camminava lungo il cuore della passeggiata riminese. I due, nel pomeriggio di giovedì, si trovavano a borgo San Giuliano, tra via Marecchia e il Ponte di Tiberio. I fatti si sono svolti verso le ore 18:30. La coppia si sarebbe imbattuta nella baby gang composta da ragazzini loro coetanei, probabilmente di origini straniere. La comitiva sarebbe già nota dalla comunità, e pare sia solita stazionare nei pressi dell’invaso del Tiberio.

A scatenare la scintilla che ha portato la brutale violenza, raccontano i quotidiani, pare siano state alcune frasi rivolte nei confronti della 15enne fidanzata della vittima. Dalla violenza verbale, dunque, si sarebbe passato poi alla violenza fisica. Una ragazza si sarebbe staccata dal gruppo e si sarebbe scagliata contro la giovanissima, finita a terra in balìa dei calci e dei pugni. Una miccia, questa, che ha fatto scattare anche gli altri componenti della banda, che se la sarebbero presa anche con il fidanzatino.

Allertati da quanto stava accadendo, alcuni passanti sarebbero intervenuti in difesa della coppia, chiamando il 118 e facendo dileguare i componenti della baby gang. Le due vittime, dopo le prime cure sul posto, sono state trasportate al pronto soccorso dal personale medico sanitario intervenuto su luogo dell’accaduto.

Per il giovane la prognosi è di 12 giorni, ed è stato dimesso con il setto nasale rotto dalla violenza di un pugno ricevuto in pieno volto. La giovane, invece, è stata dimessa con 7 giorni di prognosi, a seguito dei traumi provocati dal pestaggio. La stessa ragazzina, tuttavia, si è recata in questura il giorno dopo l’accaduto per presentare denuncia. Immediate le indagini, con la Squadra mobile che ora è alla ricerca dei responsabili e sta scandagliando l’area. Al vaglio anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, sotto la quale la ragazzina si sarebbe spostata durante l’aggressione.