1.700 € al mese senza fare nulla: ecco quanto percepiscono i primi beneficiari del Reddito di Base

Ultimamente si è parlato davvero tantissimo di reddito di base universale: questa misura sociale rivoluzionaria ha veramente sconvolto il dibattito in Europa.

Ma è soprattutto in Italia che il reddito di base universale si è imposto come un tema politico e sociale fortissimo.

Ma adesso finalmente arrivano i primissimi beneficiari di questa misura straordinaria e arrivano a percepire addirittura 1700 euro al mese.

Finalmente qualcuno percepisce il Reddito di Base

Vediamo che cosa sta succedendo. Il reddito di base universale è una rivoluzione profondissima nello Stato Sociale.

Anzi si può ben dire che il reddito di base universale è la rivoluzione più profonda. Infatti come ci sono voluti secoli per accettare l’idea di un’istruzione garantita a tutti e di una sanità garantita a tutti non è semplice far accettare l’idea di un reddito come diritto di ogni essere umano. Eppure questa profondissima rivoluzione culturale è in atto in Italia ed in Europa. Quando c’è stata la raccolta di firme europee per richiedere il reddito di base universale proprio in Italia è stata il paese che più ha richiesto questa misura.

Gli Italiani lo chiedono con forza

Gli italiani si sono dimostrati estremamente sensibili alla tematica di un reddito minimo erogato a tutti. Infatti l’Italia è stato uno dei pochissimi paesi in Europa a raggiungere la soglia necessaria per la raccolta di firme. Sempre più economisti ed intellettuali richiedono con forza il reddito di base universale perché i posti di lavoro disponibili diventano sempre di meno a causa dell’automazione e dell’intelligenza artificiale. Mentre gli italiani chiedono a gran voce l’istituzione di un reddito di base universale i primi esperimenti pilota partono un po’ in tutta Europa.

Partono i progetti pilota

In particolare e il Galles ad aver promosso l’idea di un reddito di base universale per tutti i ragazzi che lasceranno la casa dei genitori. L’importo erogato per questo reddito di base sperimentale è addirittura di 1.700 euro al mese a persona. Insomma si tratta di un importo veramente notevole. Gli italiani d’altra parte stanno chiedendo con sempre maggiore forza questa misura e sono spuntate un po’ in tutte le città italiane delle associazioni di attivisti che vogliono diffondere questa nuova consapevolezza.