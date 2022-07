“Droga dello stupro” alla festa Spd, 9 le donne rimaste coinvolte: “Un vero shock”

“Droga dello stupro” alla festa del partito tedesco Spd: sono almeno 9 le donne rimaste coinvolte e intossicate. Il fatto è accaduto al tradizionale party estivo, che ha visto la presenza del cancelliere Scholz.

La polizia di Berlino ha avviato un’indagine sul sospetto uso della “droga dello stupro” al festival estivo del Partito socialdemocratico (Spd) del cancelliere Olaf Scholz. Secondo quanto si apprende dai media esteri, sabato erano state già identificate cinque presunte vittime, mentre la stessa Spd parla di nove donne coinvolte.

Come spiegato da Belgium Posts, la prima denuncia è arrivata da una giovane di 21 anni. La ragazza si sarebbe sentita male, con giramenti di testa, confusione, e “vuoti di memoria”, dopo aver partecipato alla festa con circa un migliaio di invitati.

“Droga dello stupro” alla festa del partito Spd: “Un vero shock”

Come spiegato dai media locali che stanno riportando la notizia, la 21enne ha specificato non aver consumato alcol durante l’evento, ma di non ricordare nulla di quanto successo dopo le ore 21:30. Immediata la denuncia alla polizia, dopo essere andata in ospedale per dei controlli. Il personale medico sanitario le avrebbe eseguito un esame del sangue, i cui risultati non sono stati ancora resi noti.

Sempre secondo quanto si apprende dai media esteri, la polizia non avrebbe ancora identificato alcun sospetto. ma sta lavorando alle indagini contro ignoti per gravi lesioni personali. Un portavoce delle forze di sicurezza ha comunque spiegato che finora non sarebbero emersi elementi a indicare che le donne siano state vittime di aggressioni sessuali o di eventuali furti. “Si è trattato di un evento interno, al quale si poteva partecipare soltanto tramite invito”, ha spiegato un portavoce della Spd al quotidiano berlinese Tagesspiegel.

La Spd ha condannato pubblicamente l’incidente, bollandolo come un “atto mostruoso”. “Siamo tutti scioccati da questo incredibile incidente, e faremo tutto il possibile per chiarire la vicenda. Consiglio a tutti coloro che sono rimasti coinvolti di denunciare l’accaduto”, ha detto Katja Mast, leader del partito Spd in parlamento, in un messaggio pubblicato su Twitter.

Si sottolinea che le Sommerfest sono un evento tradizionale della politica berlinese, che vengono organizzate poco prima della pausa estiva. Si tratta di party organizzati da partiti, media, ministeri e associazioni professionali. Nello specifico, all’ultima festa estiva della Spd, il partito di Scholz, avrebbero partecipato circa mille persone, fra i quali appunto lo stesso cancelliere. Il fatto che a un evento del genere possa girare la “droga dello stupro”, è “un vero shock”. “Mi fa molto arrabbiare che una cosa del genere possa accadere in un evento organizzato da noi”, ha infatti dichiarato il presidente del partito, Lars Klingbeil.