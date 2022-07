Mamma trovata morta in casa a 32 anni: interrogato nella notte il marito

Trovata morta in casa una donna di 32 anni. Gli inquirenti hanno interrogato nella notte il marito quarantenne della donna.

A trovarla priva di vita nella loro abitazione sarebbe stato proprio lui. Ma non avrebbe dato immediatamente l’allarme, attirando i sospetti degli inquirenti.

Una giovane donna è stata trovata senza vita a Macchia di Giarre, in provincia di Catania. La donna, di 32 anni, originaria di Letojanni, nel Messinese, è stata trovata morta all’interno dell’abitazione che condivideva col marito e la figlia. Sulla sua morte indagano i carabinieri della compagnia di Giarre e del nucleo investigativo del comando provinciale.

Gli inquirenti, in coordinamento con la procura di Catania, stanno vagliando la posizione del marito della donna morta. Sarebbe stato proprio lui, venerdì sera, a trovarla priva di vita in casa. Ma avrebbe avvertito il 118 soltanto domenica sera. Per due giorni l’uomo, 40 anni, sarebbe rimasto sotto choc, senza riuscire bene a capire cosa fosse successo. Lo ha spiegato al Giornale di Sicilia il suo legale. L’avvocato ha aggiunto che a quanto risulta non c’erano problemi in famiglia tra i due sposi. I carabinieri hanno messo sotto sequestro l’abitazione della coppia per svolgere sopralluoghi e eventuali altri accertamenti.

Ancora ignote le cause della morte della 32enne, che sarebbe avvenuta da almeno 24 ore. La salma della giovane donna, mamma di una bambina ospitata da alcuni giorni a casa dei nonni materni a Letojanni, è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale Cannizzaro. Qui il corpo sarà sottoposto all’autopsia che ne stabilirà le cause della morte.

Le prime ricostruzioni e le reazioni della mamma della donna morta

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal Giornale di Sicilia la morte sembra essere sopraggiunta per cause violente almeno un giorno prima del ritrovamento del corpo. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto pareva che solo poco dopo le 17 di domenica pomeriggio il marito della donna l’avesse trovata morta sul pavimento del bagno. Gli inquirenti lo hanno interrogato in nottata, mentre la salma veniva trasferita nella camera mortuaria all’ospedale “Cannizzaro” di Catania per essere messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La notizia della morte della 32enne si è diffusa a Letojanni, dove abita la madre, proprietaria di un negozio di fiori sul lungomare. Appena appresa la morte della figlia la donna, che in questi giorni teneva con sé la nipotina, ha accusato un malore. Perciò è stata trasportata all’ospedale di Taormina per accertamenti.