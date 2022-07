Cashback al 10%: finalmente ritorna una delle misure più amate, come funziona

Tanti italiani avevano apprezzato la formula del Cashback ed erano rimasti delusi quando il governo Draghi non aveva voluto riproporla.

Ma adesso quella formula ritorna e se ne può beneficiare nuovamente. L’idea del Cashback era piaciuta molto al governo Conte che l’aveva proposta con convinzione.

Il governo Conte riteneva che il Cashback fosse un modo gratificante per i cittadini di essere più ligi nei confronti del fisco.

Il ritorno del cashback

In sostanza si incentivavano i comportamenti virtuosi da parte dei commercianti e dei clienti attraverso un vantaggio economico e immediato.

Effettivamente tanti Italiani avevano amato questa misura. Tuttavia il governo Draghi ha rilevato che il Cashback è riuscito ben poco nei suoi intenti e così ha pensato bene di non riproporlo. Eppure in realtà lo stesso governo Draghi ha pensato ad un Cashback limitato alle spese sanitarie. Ma come vedremo un bel Cashback al 10% è comunque sia tuttora possibile. Il governo Draghi ha pensato ad un Cashback sulle spese sanitarie come alternativa alla classica detrazione IRPEF fa il 19%.

Torna il cashback al 10% sugli acquisti

In sostanza al posto di detrarre le spese sanitarie al 19% dell’Irpef si ha un Cashback immediato al momento della spesa. Quindi possiamo dire che il governo draghi ha comunque sia aderito all’idea del cashbak ma in modo molto limitato. Eppure per gli italiani che amano il Cashback la possibilità di avere questa formula addirittura con un 10% di ritorno esiste. Infatti numerose carte di credito e carte prepagate offrono ancora oggi la possibilità di avere un Cashback al 10% su determinati prodotti.

Come usufruirne

Quindi possiamo ben dire che se la formula del Cashback non ha convinto il governo ha però fatto scuola per quello che riguarda il mondo delle carte prepagate che con un Cashback al 10% allettano i loro clienti e li incoraggiano ad acquistare determinati prodotti convenzionati. Per un periodo persino la carta Postepay ha avuto attiva una promozione del genere. Attualmente la carta prepagata delle poste non propone più soluzioni del genere. Tuttavia la carta Hype garantisce un ritorno proprio del 10% per gli acquisti su Booking, Unieuro, Yoox e tanti altri popolarissimi marchi convenzionati. Ma anche Carta Tinaba di BancaProfilo offre una promozione simile.