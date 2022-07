Pugnalata dal marito con un paio di forbici: grave una donna di 71 anni

Tremenda aggressione ai danni di una anziana donna, ferita al petto e alla gola con un paio di forbici. Il responsabile sarebbe il marito 74enne. Arrestato dalle forze dell’ordine, ora si trova a Poggioreale.

Ancora un caso di violenza sulle donne in famiglia, questa volta è successo a Crispano, in provincia di Napoli, dove una donna di 71 anni è stata ferita al petto e alla gola con alcuni colpi inferti con un paio di forbici. Il responsabile sembra essere il marito 74enne di lei che attualmente si trova agli arresti dopo l’intervento dei Carabinieri della compagnia di Caivano per tentato omicidio.

Le indagini delle forze dell’ordine sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord e stanno tentando di capire i fatti, avvenuti nella casa della coppia. Secondo una prima ricostruzione la signora si trovava nel suo letto quando il marito l’ha colpita diverse volte con le lame.

La donna è stata urgentemente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore dai sanitari, qui ha subito un delicato intervento chirurgico. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Ancora da chiarire le motivazioni dell’accaduto e il perché del gesto dell’uomo, il quale è stato trasferito nel carcere di Poggioreale dopo l’arresto ed è in attesa dell’udienza di convalida.