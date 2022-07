I clienti denunciano i titolari del ristorante: 1.400€ per una catalana da 450€

Un prestigioso ristorante è stato denunciato da un gruppo di clienti che, dopo una cena di compleanno, si è ritrovato a dover pagare un conto decisamente salato.

I prezzi dei ristoranti situati nelle località marittime – mete preferite dei turisti provenienti da ogni parte del mondo durante l’estate – si sa, spesso e volentieri vengono gonfiati. Questa volta, però, il prestigioso ristorante di un beach club è finito al centro di una vera e propria bufera. I titolari, infatti, sono stati denunciati da parte di un gruppo di clienti.

Questi ultimi hanno consumato nel locale in occasione del compleanno di uno dei presenti. Una volta conclusa la cena, l’intera comitiva ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Ha dovuto pagare un conto decisamente salato: 2.224 euro. Di questi, 1.400 erano solamente per la catalana, nonostante il suo prezzo sarebbe dovuto essere di 450 euro.

La catalana di Versilia

La catalana è un prelibato piatto a base di pesce, che può essere accompagnato dalle verdure e, in alcuni casi, dalla frutta. Esistono numerose varianti: può essere preparata con i gamberi, l’aragosta, gli astici o la canocchie. Si tratta di un piatto che offre la possibilità di spaziare. Alcuni cucinano i crostacei al vapore, altri bolliti ed altri ancora li preferiscono servire freddi.

Un piatto perfetto da provare per chi si trova in vacanza sulla Versilia. Situata sulla splendida costa Toscana, con spiagge come Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta, è famosa per essere frequentata da numerose celebrità e per i suoi prezzi da capogiro.

La malcapitata comitiva ha scelto proprio questa meta per festeggiare l’amico nel weekend del 2 e 3 luglio. Così il gruppo ha deciso di cenare presso il ristorante – di cui il nome è ancora sconosciuto -, situato in un rinomato beach club affacciato sul mare.

La denuncia dei clienti

In base a quanto riferito dall’avvocato assunto dai clienti, il piatto di catalana consumato da questi ultimi era composto da quattro aragoste, con un peso totale inferiore ad un chilo. Queste sono state servite su due piatti ai quali sono stati aggiunti scampi e vongole, insieme a frutta e verdura.

Il gruppo di amici, mentre si trovava nel ristorante, ha girato un video che il legale ha allegato come prova. “Quello che contestiamo è la consistenza del pescato e, di conseguenza, il prezzo” ha affermato l’avvocato. La direzione del locale, secondo quanto riferito, ha insistito sul fatto che il peso delle aragoste fosse “complessivamente di circa cinque chili e 200 grammi”.

I clienti hanno pagato 1.400 ero per il piatto di catalana. Sul menù, però, erano stati indicati 90 euro per una porzione e, dato che sono stati serviti cinque piatti, la comitiva avrebbe dovuto spendere 450 euro. Non si tratterebbe, certamente, del primo caso di prezzi gonfiati a dismisura sulla Versilia – dove, in estate, i costi di alcuni stabilimenti arrivano a superare i 1.000 euro.