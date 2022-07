Caos aerei, Ryanair cancella il volo per lo sciopero: 54 ragazzini rimangono bloccati a Londra

La compagnia irlandese lascia a piedi una comitiva di minorenni in vacanza studio a Londra. Adesso è un rebus il rientro in Italia.

Una vera odissea per un gruppo di ragazzini tra i 13 e i 17 che entro domenica dovranno lasciare le stanze del college che li ospitava.

Brutta sorpresa per una comitiva di 54 ragazzini bergamaschi – tutti tra i 13 e i 17 anni – in vacanza studio a Londra, Greenwich. E anche per le due professoresse e i due accompagnatori al seguito. Per molti di loro, informa il Corriere della Sera, era il primo viaggio senza i genitori. Tutto benissimo finora, dalla sistemazione in college fino alle lezioni e alle gite.

Con un unico intoppo, non da poco, saltato fuori adesso: la cancellazione del volo di ritorno a Bergamo a tre giorni dalla partenza. Così ha comunicato una mail di Ryanair, scusandosi per il disagio e proponendo il rimborso. Magra consolazione per chi ha la responsabilità di oltre cinquanta minorenni, bloccati all’estero.

«Ma cosa ce ne facciamo del rimborso con una sessantina di minorenni che ora non sappiamo come fare rientrare a Bergamo?». E’ lo sfogo di Sabrina Belotti, doppiamente coinvolta nella vicenda: come mamma (anche suo fa parte della comitiva rimasta bloccata a Londra) e come titolare dell’agenzia viaggi che ha collaborato per organizzare la trasferta londinese. Il gruppo dei ragazzi è partito il 4 luglio. In teoria avrebbe dovuto rientrare in Italia la settimana prossima.

Una comunicazione arrivata dieci minuti prima della chiusura del call center

In teoria, appunto. Perché l’aereo volo che teoricamente avrebbe dovuto alzarsi in volo da Londra alle 16 da Londra per atterrare alle 18.55 a Orio al Serio non si alzerà da terra. Il motivo? Lo sciopero dei controllori di volo, comunica l’ufficio stampa di Ryanair. Dalla compagnia irlandese nessun commento sulla vicenda.

Belotti lamenta l’infelice tempismo di Ryanair, che ha comunicato la cancellazione del volo alle 18:30, dieci minuti prima dell’orario di chiusura del suo call center. Quando è arrivata la comunicazione, racconta al Corriere, «io ero già a casa. Mi ha chiamato una mia collega e mi ha detto: torna in agenzia perché hanno annullato tutto».

Alle 21, erano ancora al lavoro per cercare di trovare un a soluzione. «Ryanair conosce i dati anagrafici dei passeggeri — denuncia Belotti —, cancellare in maniera indiscriminata un volo con a bordo 54 minorenni e dire “arrangiatevi” è semplicemente vergognoso».

Gli altri genitori verranno avvisati in giornata. «Per prima cosa — spiega Belotti — abbiamo tentato di risolvere il problema, ma non è facile con così poco tempo a disposizione trovare posto su un unico volo per sessanta persone. Mica possiamo caricare quattro ragazzi su un volo, due su altro e così via. Ho cercato voli di rientro, oltre che su Bergamo e sugli aeroporti milanesi, anche su Bologna, Venezia, Torino, perfino Roma Fiumicino, ipotizzando di fare asse con un treno dell’Alta velocità». Ma non c’è stato nulla da fare, spiega. «Mi sono ridotta a chiamare la Farnesina, in trent’anni di agenzia viaggi non mi era mai capitato». Stamattina (14 luglio) , Belotti tenterà anche di contattare l’Ambasciata italiana a Londra. Entro domenica i ragazzi infatti dovranno per forza sgomberare la camere e lasciare il college.

Ci sarebbe una compagnia che, in realtà, un posto lo avrebbe. Si tratta di Ita Airways, l’ex Alitalia, che dagli aeroporti britannici viaggia su Linate. Peccato che le cifre siano davvero troppo elevate: 400 euro, spesa troppo eccessiva per le famiglie. Belotti lancia dunque un appello alla compagnia italiana: «Sarebbe davvero un bel segnale se proprio Ita si mettesse una mano sul cuore e — auspica — andasse in soccorso di questi ragazzini lasciati a piedi dalla Ryanair, offrendo un prezzo sociale per riportarli a casa sani e salvi».