Chiavetta Usb contenente gli atti vuota: salta il verdetto del processo Eternit bis a Torino

Imputato nel processo è l’impresario svizzero Stephan Schmidheiny, per cui il procuratore generale aveva chiesto di confermare la condanna a 4 anni

La chiavetta Usb contenente il “90% degli atti” in merito al processo Eternit bis non è utilizzabile, «come se fosse vuota o danneggiata». Ecco perché la Corte d’appello di Torino, che oggi avrebbe dovuto dare il verdetto, si è trovata obbligata a un rinvio. «Siamo mortificate ma quando siamo andate a cercare un certo passaggio di una consulenza tecnica non abbiamo trovato più nulla», hanno fatto sapere i magistrati. Imputato nel processo è l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, per il quale il pg aveva fatto richiesta di confermare la condanna a 4 anni.

All’impresario sono mosse accuse inerenti la morte di due persone causate, per la procura, dall’amianto lavorato nello stabilimento sito a Cavagnolo.

La Corte ha domandato al procuratore Pellicano di recuperare il materiale e il giudice ha comunicato che si rivolgerà al collega che si occupò dell’accusa nel corso del processo di primo grado. Ora la causa è stata rimandata a settembre per “ricostruzione di atti mancanti“. La Corte darà alla difesa una scadenza di altri 15 giorni.