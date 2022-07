Biglietti dei mezzi pubblici gratis o a prezzi calmierati: la rivoluzione può arrivare in Italia

In Germania ed in Spagna sono partiti degli importanti progetti per offrire i biglietti gratis a prezzo estremamente conveniente su tutto il territorio nazionale.

Si tratta sicuramente di un grandissimo aiuto contro questa forte crisi e soprattutto questo forte aumento dei prezzi.

Eppure questa rivoluzione può arrivare anche in Italia. In particolare in Germania è possibile acquistare un biglietto da €9 che permette di circolare su qualsiasi mezzo pubblico del paese per un mese intero.

Una vera rivoluzione che ora può arrivare anche in Italia

Insomma, parliamo di tariffe convenientissime che possono offrire sicuramente una mano alla gente.

Ma oltre ad essere molto convenienti queste tariffe consentono anche di invogliare la gente a lasciare a casa all’automobile e a preferire i mezzi pubblici che sono sicuramente meno inquinanti. Ma ora progetti del genere possono partire anche in Italia. Infatti vari amministratori locali stanno parlando con grande interesse di questo genere di iniziative e da ultimo è stato proprio il sindaco di Roma a sostenere che già in autunno i biglietti gratis o a prezzi calmierati possono partire nella capitale. Il primo cittadino di Roma in un incontro con la stampa ha sostenuto come l’idea dei biglietti dei mezzi pubblici gratis o a prezzi calmierati sia un’idea veramente ottima e come sia suo desiderio far partire questo esperimento anche a Roma.

Gli amministratori locali apprezzano l’idea e la vogliono replicare

Probabilmente già in autunno chi si muoverà nella capitale potrebbe beneficiare quindi di un trattamento estremamente conveniente. Il sindaco ha sottolineato come ovviamente il problema principale per una misura del genere sia quello delle coperture economiche. Infatti non è semplice trovare coperture adeguate per consentire ai cittadini di risparmiare una cifra così forte sui mezzi pubblici. Ad ogni modo il sindaco si è detto fiducioso di riuscire a trovare il denaro sufficiente e che quindi questa iniziativa può partire anche da noi. Si riconferma ancora una volta quindi come non è soltanto il governo centrale a muoversi con bonus ed aiuti sociali contro l’inflazione ma molto spesso sono anche le amministrazioni locali a mettere in campo ausili di grande valore.