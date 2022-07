Cede grata della finestra, bimba di 4 anni cade nel vuoto: è gravissima

Una terribile tragedia vede coinvolta una bimba di 4 anni, precipitata dalla finestra dell’appartamento in cui abita con la madre ed il fratellino. Secondo i primi riscontri, la bimba sarebbe riuscita ad aprire una finestra e ad affacciarsi dal secondo piano.

La grata ha ceduto improvvisamente e la bimba è precipitata nel vuoto da sette metri di altezza. I familiari, sono subito scesi per accertarsi di quanto accaduto, ad allertare i soccorsi i residenti del quartiere.

È accaduto a Udine, nel quartiere di San Gottardo in via Cividale, intorno alle 17 di ieri, 19 luglio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato la bimba all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

Si stanno attendendo aggiornamenti sullo stato di salute della bimba, che si trova sotto stretta osservazione medica. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso sul luogo della tragedia, nelle prossime ore, a seguito delle indagini, si potranno meglio comprendere le effettive dinamiche e il motivo per cui la grata abbia ceduto.

Bimba precipita dalla finestra: una tragica fatalità

La pista più accredita, al momento, è quella del tragico incidente, quindi che la piccola sia riuscita in qualche modo ad aprire la finestra della mansarda in un momento di distrazione della madre. Il fratellino stava dormendo in un’altra stanza dell’appartamento al momento del fatto. L’abitazione presenta due piani ed un soppalco. Al momento della tragedia, la madre si trovava nella stessa stanza con la bimba, il padre era al lavoro.