Neonato bloccato in macchina sotto il sole: liberato dai vigili del fuoco

Intervengono i vigili del fuoco per liberare il neonato intrappolato in auto nel caldo bollente. Attimi di grande paura per la giovane mamma.

Una giovane donna sistema il bambino nell’abitacolo e sta per caricare il passeggino quando il sistema di sicurezza fa scattare la chiusura delle portiere, intrappolando all’interno dell’auto il neonato.

La mamma aveva lasciato le chiavi nel quadro e aveva chiuso la portiera. Questo ha attivato il sistema di sicurezza che ha fatto scattare a sua volta la chiusura di tutte le portiere dell’auto. Si tratta di momenti di grandissima paura da parte della giovane mamma, preoccupata del suo neonato di soli cinque giorni, rimasto intrappolato nell’abitacolo del veicolo.

Il timore principale della giovane donna di Treviglio (Bergamo) era che la temperatura all’interno dell’automobile salisse velocemente, raggiungendo picchi insopportabili per il suo piccolo. L’auto, infatti, era parcheggiata al sole nel parcheggio della farmacia comunale di viale Piave, alle 10 circa della mattina odierna, 21 luglio 2022.

La donna aveva sistemato nell’abitacolo il neonato di 5 giorni e stava sistemando il passeggino per poterlo caricare in auto. Nel frattempo, però, si era dimenticata le chiavi nel quadro della sua Mercedes Classe A, non facendo i conti con il sistema di sicurezza della vettura. Sistema di sicurezza che è appunto scattato, intrappolando il bambino in auto e rendendo impossibile alla donna il suo recupero dall’esterno.

A questo punto, la donna ha chiamato i vigili del fuoco e, dopo aver ricevuto l’allarme, si sono presentati sul posto i vigili nel parcheggio della farmacia comunale di viale Piave. Questi ultimi sono riusciti, nel giro di alcuni minuti, ad aprire una delle portiere del veicolo, senza procurare danni alla Mercedes Classe A. Il neonato ha iniziato a piangere, accorgendosi di quello che stava avvenendo attorno a lui solamente a causa del trambusto.

Il timore della giovane mamma è stato però scongiurato e, fortunatamente, la temperatura, nell’abitacolo dell’auto, non si era ancora innalzata troppo. Il bambino, infatti, non ha riportato problemi e solamente il rumore e il tran tran dei vigili per portarlo in salvo sono state causa del suo pianto.

Al via libera dei vigili, la giovane mamma è corsa, in primis, ad abbracciare il figlio e, in seguito, è rientrata in farmacia per poterlo allattare e tranquillizzare. È intervenuta sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche un’ambulanza della Croce Rossa, di modo che i sanitari potessero verificare, tramite un controllo, che il neonato stesse bene.