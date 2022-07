Orrore in stazione, un uomo è morto trascinato da un treno: è rimasto incastrato tra le porte

Una terribile tragedia quella accaduta questa mattina, quando un uomo è morto dopo essere stato trascinato da un treno per circa 3-400 metri.

L’uomo aveva tra i 40-50 anni, ed è morto dopo essere stato trascinato dal treno ragionale. Al momento sarebbero in corso le procedure per l’identificazione.

Il fatto è accaduto questa mattina, poco prima delle 9, alla stazione di Trani, in Puglia. I carabinieri stanno cercando di raccogliere testimonianze utili per ricostruire quanto accaduto, anche se, molti testimoni erano sul convoglio diretto a Barletta e non è semplice poterli rintracciare.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l’uomo potrebbe essere rimasto incastrato ma saranno naturalmente le indagini a stabilire l’esatta dinamica. Sono molti i punti ancora oscuri, non è chiaro ad esempio se l’uomo stesse salendo sul treno o scendendo. Sulla linea nel frattempo si sono registrati diversi ritardi e rallentamenti. Al momento su quella tratta si viaggia su un solo binario e con marcia a vista.