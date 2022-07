Roghi in Friuli, volontaria Protezione civile perde la vita colpita da un albero mentre spegneva un incendio

Elena Lo Duca, 56 anni, poliziotta, è stata travolta da un albero deteriorato dal fuoco. Aveva ricevuto un premio da Mattarella. Il cordoglio del governatore Fedriga

Aveva finito il turno dal suo lavoro di poliziotta ed era andata a dare una mano per contrastare gli incendi lungo il Carso, ma è morta colpita a un albero deteriorato dalle fiamme.

L’emergenza incendi che ormai da alcuni giorni sta creando scompiglio in Friuli, ha registrato una drammatica morte oggi, giovedì 21 luglio. Una volontaria è deceduta travolta da un albero mentre si stavano eseguendo le operazioni per domare il fuoco esploso a Prepotto, comune in provincia di Udine abitato da 800 persone, al confine con la Slovenia.

Sul posto sono sopraggiunti i sanitari 118, ma non c’è stato niente da fare per salvare la vita alla donna, 56 anni. Purtroppo le lesioni riportate in seguito al colpo ricevuto dall’albero, erano troppo gravi e la 56enne non è riuscita a sopravvivere.

Elena Lo Duca, prima di morire, stava eseguendo un sopralluogo, mentre il rogo era ormai quasi spento, quanto l’albero deteriorato l’ha colpita a morte. La pianta era stata rovinata alla base dal fuoco e le è finita addosso. A occuparsi dell’inchiesta, i carabinieri. L’incarico di coordinare la protezione civile le era stato affidato perché aveva grande esperienza come poliziotta. La donna viveva a Udine.

Le parole del questore di Udine

Il Questore di Udine, Manuele De Bernardin Stadoan, ha espresso il proprio cordoglio nei confronti dei familiari della poliziotta: «Tutta la Polizia di Stato è addolorata per la tragica scomparsa dell’Assistente Capo Coordinatore Elena Lo Duca. Elena, poliziotta, moglie, madre e volontaria della Protezione Civile, una vita spesa con entusiasmo e impegno per gli altri, si è sacrificata per il bene della comunità».

Nel dicembre del 2021, la 56enne era stata premiata da Mattarella con un’onorificenza di Cavaliere «al merito della Repubblica Italiana». A esprimere cordoglio per il decesso della donna è stato anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e dal vicegovernatore Riccardo Riccardi.

Tra l’altro, Riccardi si è subito recato nel luogo in cui è occorsa la morte della donna, accompagnato dal sindaco di Prepotto, Mariaclara Forlì, per offrire supporto ai parenti della poliziotta. Elena Lo Duca era sposata e aveva una figlia. Nel 2021 aveva ricevuto il titolo di Cavaliere proprio perché ha sempre mostrato grande impegno nella Protezione civile.